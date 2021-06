Postos de saúde da capital paulista estão sem fraldas geriátricas

"O Órgão esclarece que desde o final do ano passado teve dificuldades de compras de fraldas por conta da falta de matéria-prima no mercado, como gel e TNT, mas, mesmo assim, estamos conseguindo suprir as demandas das unidades de saúde", diz nota.

Freitas relata a dificuldade de obter fraldas na UBS Jardim São Jorge e de fazer denúncia no 156, portal de atendimento da prefeitura. Seu pai, de 83 anos, tem mal de Alzheimer e precisa das fraldas no dia a dia.

As UBSs Cidade Líder (zona leste), São Mateus 1 (zona leste) e Vila Ramos (zona norte) também confirmaram a ausência de fraldas geriátricas. Já no centro, o problema foi relatado nas UBSs Boracea e Humaitá.

A reportagem do Agora contatou UBSs das cinco regiões da cidade. Nove delas afirmaram que as fraldas geriátricas estão em falta e que não há previsão de reposição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - UBS (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo enfrentam problemas na distribuição de fraldas geriátricas à população. Nesta quinta-feira (24), a ausência do produto foi confirmada em postos de saúde de todas as regiões da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.