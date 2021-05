Postos de drive-trhu e UBSs abrem para vacinar nesta sexta e sábado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai manter nesta sexta (7) e sábado (8) os 27 postos de drive-tru (para vacinação dentro do carro) para a primeira dose da imunização de quem tem entre 60 e 62 anos de idade, iniciada nesta quinta-feira (6).

Nos dois dias também vão funcionar as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além de AMAs (Ambulatórios Médicos de Especialidades). Nestes postos, porém, é possível tomar também as duas doses da vacina, a primeira ou a de reforço -no caso da Coronavac, a diferença entre elas é de 28 dias. Para a de AstraZeneca, de 12 semanas.

Farmácias credenciadas também vão abrir em ambos os dias. O mesmo deve ocorrer com postos volantes.

No primeiro dia de vacinação para esta faixa etária houve filas de quase cinco horas nas unidades básicas de saúde da capital, principalmente no período da manhã. A Secretaria Municipal da Saúde pede para que as pessoas vão gradualmente aos postos para evitar aglomeração.

Para agilizar o atendimento, a pasta recomenda que seja feito o pré-cadastro no site Vacina Já. Diferentemente do que ocorre em algumas cidades, a ferramenta não serve como agendamento. Porém, segundo o governo estadual, reduz o tempo gasto no atendimento em até 90%.

O município recebeu nesta semana 282 mil doses da AstraZeneca e 135.720 da Pfizer, que estão sendo usadas para o público de 60 e 62 anos. Entretanto, havia a expectativa de que o imunizante da Pfizer terminasse nesta quita.

Além disso, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, afirmou que a cidade recebeu 72 mil novas doses da Coronavac, a serem usadas como reforço. Também disse que, nesta quinta mais 25 mil seriam entregues ao município.

Na quarta-feira (5), o Agora mostrou que em ao menos seis unidades de saúde das zonas leste e sul houve falta da Coronavac para aplicação da segunda dose.