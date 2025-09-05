Poste no centro de SP aparece com garras de metal, e prefeitura e PM negam ter feito instalação





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Virou um mistério a fixação de garras de metal em um poste no centro de São Paulo. A prefeitura diz não ter sido a responsável pela ação. Assim como a Polícia Militar.

Os espinhos metálicos foram colocados em um poste prateado no cruzamento das ruas Vitorino Carmilo e Doutor Carvalho de Mendonça, no bairro Campos Elíseos. A reportagem passava pelo endereço na segunda-feira (1º) quando notou a estrutura, aparentemente instalada contra furtos ou atos de vandalismo.

Comerciantes afirmam que o adorno foi colocado há cerca de duas semanas, após a depredação de uma câmera que estava no local, equipamento que não foi reposto.

Além das garras, o poste possui a estrutura conhecida como chapéu chinês, objeto usado pelo município em outros pilares contra furtos ou atos de vandalismo de equipamentos do Smart Sampa, programa municipal com mais de 20 mil câmeras espalhadas pela cidade. Uma caixa que serviria para armazenar cabos e outros componentes eletrônicos também pode ser vista.

A reportagem procurou a gestão Ricardo Nunes (MDB) por mais de uma vez com questionamentos sobre as garras metálicas. Em nota, a prefeitura afirmou não se tratar das câmeras próprias do Smart Sampa, mas não respondeu de quem seria o pilar.

"A gestão municipal ressalta que não realiza a instalação de estrutura metálica em formato de 'espinhos' em postes usados pelo programa de monitoramento por câmeras", disse. O órgão explicou não ter registrado furto de câmeras no local. "Para proteger as câmeras do programa, é utilizado o chamado 'chapéu chinês', dispositivo instalado nos postes com o objetivo de evitar furtos e atos de vandalismo."

A poucos metros do poste em questão há uma câmera do Smart Sampa.

A prefeitura orientou que a reportagem procurasse a Polícia Militar, que poderia ter instalado o poste para o monitoramento através do Muralha Paulista, programa de monitoramento estadual que substituiu o Detecta.

Na nota da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), outra negativa. "A Polícia Militar não possui conhecimento sobre a instalação das garras de metal no poste localizado no cruzamento das ruas Vitorino Carmilo e Dr. Carvalho de Mendonça, em Campos Elíseos."

Conforme a resposta da Secretaria da Segurança Pública, o 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, responsável pela área, vai realizar um levantamento para verificar a situação.

A reportagem apurou que o poste seria de propriedade de uma empresa de telefonia. Procurada, na tarde de quinta-feira (5), ela não havia retornado ao questionamento até a publicação do texto.