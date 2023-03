Possível pai de bebê, professor é preso sob suspeita de mandar matar grávida no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de terça-feira (7), o professor de química Diogo Viola de Nadai, suspeito de ser o mandante do assassinato da engenheira Letycia Peixoto Fonseca, 31. Ela mantinha um relacionamento havia cinco anos com Nadai e estava grávida de oito meses.

Em depoimento, antes de ser preso, Nadai negou participação no crime. Após a prisão, não quis se manifestar, de acordo com a delegada Natália Patrão, responsável pelo inquérito. Em nota, emitida também antes da prisão, os advogados do professor afirmaram que as suspeitas não passavam de especulação.

Baleada com cinco tiros, na quinta (2), em Campos dos Goytacazes, norte fluminense, Letycia passou por uma cesárea de emergência e morreu na cirurgia. O bebê, um menino, morreu horas após o parto.

Nadai chegou a carregar o caixão do bebê e, apesar de ser apontado pela família de Letycia como pai da criança, se recusou a realizar exame genético para comprovar a paternidade. O teste foi solicitado pela polícia durante a investigação.

Tanto o suspeito de ter feito os disparos da garupa de uma moto quanto o condutor do veículo foram presos. Também foi detido um homem apontado como intermediador entre o professor e os suspeitos contratados para o crime, além do dono da moto. No total, cinco pessoas já foram presas.

A polícia ainda não divulgou detalhes da investigação, mas afirma que o crime foi premeditado e que a principal linha de investigação é a passional.

Nadai é casado com outra mulher, que vive em outra cidade. Ela, em depoimento, disse desconhecer Letycia. Ainda segundo a polícia, Letycia não sabia do estado civil do professor.

Em nota, o IFF (Instituto Federal Fluminense), onde o professor dá aula e a vítima estudou, manifestou "profundo pesar diante do falecimento de sua ex-aluna Letycia Peixoto Fonseca, grávida de seu filho Hugo, e presta condolências aos familiares e amigos". "Estamos profundamente consternados com o fato. Aguardamos atentos aos desdobramentos da investigação pelas autoridades policiais e confiamos na rigorosa aplicação da lei e dos procedimentos legais", acrescenta.

Noite do crime Letycia havia saído de casa para dar uma volta de carro com uma tia e a mãe. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo retorna após a volta no bairro. Foi quando o crime ocorreu.

No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai na direção dele.

Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge a perna da mãe da vítima. Levada para um hospital, o estado de saúde dela é estável.

As imagens mostram que o atirador, após ser derrubado pela mãe da grávida, sobe novamente na moto; a dupla consegue fugir. No entanto, os dois foram presos dias depois.