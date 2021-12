Possível corte em orçamento para UTIs causa apreensão entre gestores de saúde

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A informação de que o Congresso poderá cortar o orçamento para 2022 destinado ao custeio de UTIs causa apreensão no Ministério da Saúde e entre secretários estaduais, que tentam evitar a redução dos valores. Chegou à Saúde a previsão de redução de R$ 5 bilhões para R$ 3 bilhões, e que os R$ 2 bilhões cortados seriam destinados a emendas de relator para a área, mas não necessariamente para leitos. Secretários lembram que há fila para cirurgias e tratamentos paralisados pela pandemia e que falhas na vacinação de outras doenças podem aumentar a procura por leitos em 2022.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.