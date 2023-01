Posse de Lula, Bolsonaro nos EUA, velório de Pelé e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Posse de Lula, Bolsonaro nos EUA, velório de Pelé e outras notícias para começar esta segunda-feira (2).

POSSE

Lula assume, promove revogaço e diz que quer governar para todos. Petista recebe faixa sem presença de antecessor, critica herança, endurece política de armas e determina análise de sigilos.

O INÍCIO DO GOVERNO LULA

Lula recebe faixa de criança, indígena, negro, mulher, operário e pessoa com deficiência em nome do 'povo brasileiro'. Jair Bolsonaro se recusou a passar a faixa para seu sucessor, desprezando o rito democrático.

POLÍTICA

Lula revoga atos de Bolsonaro e pede reavaliação de sigilos em 30 dias. Presidente assinou diversos decretos e outras medidas no dia em que tomou posse.

Lula reestabelece Fundo Amazônia e revoga decreto pró-garimpo de Bolsonaro. Presidente inicia revogaço e suspende aquisição de armas de uso restrito para CACs.

DISCURSO

Lula critica 'minoria violenta e antidemocrática', prega união e chora após receber a faixa. Presidente tomou posse neste domingo (1º) para seu terceiro mandato.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Ex-presidente Bolsonaro recebe apoiadores nos EUA, faz piada e evita política. Ele saiu do Brasil na sexta (30) e, rompendo uma tradição democrática, decidiu não passar faixa para Lula (PT).

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Acampamento em QG esvazia, e parte de bolsonaristas deixa local em dia de posse de Lula. Quinze ônibus cheios saíram do local neste domingo.

ESPORTE

Velório de Pelé deve começar às 10h desta segunda (2). Corpo do Rei do Futebol chegou à Vila Belmiro, em Santos, às 3h57.

CULTURA

Show com Chico César exibe clima de redenção da posse de Lula e tem falha técnica. Apresentação reuniu artistas no palco Gal Costa e começou com homenagem à cantora morta em novembro.

Trompetista da posse fazia serenatas para Lula durante prisão do presidente. Fabiano Leitão foi candidato a deputado e chegou a tocar a canção 'Bella Ciao' para Bolsonaro durante desfile de tanques.

SÃO PAULO

Tarcísio é empossado governador de SP, cita tucanos e agradece a Bolsonaro. Novo ocupante do cargo assume cargo após ciclo de 28 anos do PSDB e sinaliza diálogo com Lula.

MUNDO

'Senhor, eu te amo' foram últimas palavras de Bento 16, diz Vaticano. Nesta segunda (2), fiéis poderão se despedir do papa emérito; Francisco deve presidir a cerimônia do funeral no dia 5.

COTIDIANO

Cracolândia vira 2023 com pancadão e incomoda moradores do centro de SP. Vizinhos relatam carros com caixas de som perto da aglomeração de usuários; alguns deixaram os imóveis para fugir do barulho.

COPINHA

Começa nesta segunda-feira (2) a Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior). Vários times têm jogadores candidatos a ser a revelação do torneio.