A posse de Haddad e as reações do mercado, a espera para o adeus a Pelé e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A posse de Haddad e as reações do mercado, as falas do ministro da Defesa, a espera para o adeus a Pelé e outras notícias para começar esta terça-feira (3).

MERCADO

Haddad toma posse e promete nova regra fiscal neste semestre. Novo ministro diz que não está no cargo 'para aventuras', mas mercado alimenta desconfiança e cobra austeridade.

Ministro diz que medidas de Bolsonaro causaram prejuízo 'irrecuperável' de até R$ 15 bi.

GOVERNO LULA

Lula coloca segurança pessoal dentro do gabinete e confirma saída do GSI. Agentes da segurança devem ficar em secretaria ligada ao gabinete presidencial.

GOVERNO LULA

Múcio diz que atos em quartéis são da democracia e que escolheu cúpula militar pela internet. Ministro da Defesa toma posse, diz ter familiares e amigos em manifestações golpistas e defende que militares têm mantido disciplina.

Novo comandante assume FAB, não cita Lula e relata 'incompreensão' de pessoas próximas.

GOVERNO LULA

Dilma diz que governo Lula precisa se organizar para ter sustentação e evitar ruptura. Ex-presidente participa da posse de ministros e afirma que novo governo amadureceu com acertos e erros.

'É um momento forte para mim', diz Dilma ao voltar ao Planalto.

GOVERNO LULA

Marina Silva é hostilizada em restaurante e defendida por outros clientes. Nova ministra do Meio Ambiente estava almoçando em Brasília quando fato ocorreu.

GOVERNO LULA

Moraes é tietado no Itamaraty e apoiador faz o 'L' em foto ao lado do ministro. Presidente do TSE teve atuação intensa durante campanha e foi alvo de ataques de Bolsonaro.

Lewandowski prevê relação melhor entre STF e governo sob Lula e não descarta antecipar aposentadoria.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio conclui nomeações em primeiro escalão com pouca diversidade em cargos. Mesmo após pressão, há somente 5 mulheres e 2 pessoas negras em secretariado com 25 nomes.

PELÉ, O EDSON

Fila cresce, passa de 1,5 km, e espera para adeus a Pelé chega a 3 horas. Fãs encaram longa espera para entrar na Vila Belmiro e alguns desistem; lá, pessoas têm segundos para olhar o caixão e prestar última homenagem.

PELÉ, O EDSON

Entenda o procedimento utilizado para conservar corpo do Pelé. Técnica permite que sejam conservadas feições naturais, mesmo passados alguns dias.

Peru tem 700 crianças registradas com o nome Pelé para lembrar rei do futebol.

MUNDO

'Senhor, eu te amo' foram as últimas palavras de Bento 16, diz Vaticano. Nesta segunda (2), fiéis puderam se despedir do papa emérito; Francisco presidirá funeral no dia 5.

CORONAVÍRUS

Covid muda circulação de outros vírus, e hospitais enfrentam surtos fora de época. Mudança na sazonalidade de doenças respiratórias é observada por especialistas e serviços de vigilância; nova alta é prevista após as festas de fim de ano.

RIO DE JANEIRO

Preso motorista de ônibus suspeito de atropelar homem intencionalmente em Copacabana. Na delegacia, ele alegou que não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente; vítima morreu no local.

RÉVEILLON

Rojão que atingiu e matou mulher em Praia Grande (SP) era particular, diz apuração preliminar. Elisangela Tinem Gonçalves, 38, morava na capital e foi até o litoral para a festa de Réveillon.

CELEBRIDADES

Selena Gomez passa ano novo com filho de David Beckham e esposa: 'Nos chame de trisal'. Cantora passou virada do ano no México com amigos e fez uma tatuagem de amizade com Nicola Peltz.