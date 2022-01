Pós-graduação em cibersegurança vê demanda crescer após roubos de dados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A velocidade com que os avanços da tecnologia têm impactado e transformado o mercado de trabalho impõe um desafio extra aos profissionais que buscam um curso de pós-graduação alinhado com as tendências do futuro.

Especialistas afirmam, por exemplo, que demandas ligadas à segurança cibernética vão crescer cada vez mais, bem como as oportunidades de trabalho no setor. De acordo com Caio Arnaes, diretor associado da Robert Half, consultoria especializada em recrutamento e seleção, falta mão de obra em cibersegurança no mercado nacional.

"Existem cada vez mais tentativas de invasões e de roubos de dados e segredos industriais, que pedem um sistema o mais blindado possível. Então se você está começando agora ou, ainda, se já tem uma carreira, mas quer dar uma guinada, pode ser uma área interessante para investir."

Profissionais de segurança cibernética serão requisitados inclusive nas plataformas de metaverso, espécie de universo alternativo tridimensional que une a realidade virtual à aumentada e já movimenta bilhões de dólares em investimentos das grandes empresas de tecnologia. É o que aponta Guilherme Pereira, diretor acadêmico de MBAs da Fiap.

"Há muita oportunidade na área de tecnologia para quem acredita no futuro do metaverso. Não são profissões necessariamente novas, mas que podem ganhar força gigantesca com o desenvolvimento dessas novas plataformas", diz Pereira, citando também as áreas de engenharia de software e design 3D como promissoras.

O avanço da IA (inteligência artificial) também aponta para oportunidades de trabalho no futuro. Se a IA é uma realidade hoje, presente no dia a dia em tecnologias como assistentes virtuais e serviços de streaming, o desenvolvimento de ferramentas que sejam capazes de reproduzir qualquer habilidade humana ainda é um sonho distante.

"Hoje o ser humano tem um papel importante porque a máquina não consegue atuar de forma criativa tão bem quanto a gente. Então este talvez seja um caminho, preparar profissionais de 'machine learning' que vão se especializar em formatos de aprendizado mais criativos", avalia Pereira, da Fiap.

Ciência de dados, gestão estratégica de pessoas e marketing digital também são apontadas por especialistas como áreas em ascensão.

De acordo com a futurista Rosa Alegria, diretora no Brasil do projeto Millennium -rede de pesquisas sobre o futuro em diversos segmentos-, uma das áreas mais promissoras e ambiciosas é a da engenharia genética, que trabalha com a manipulação de DNA e, embora traga novos dilemas éticos, promete revolucionar a medicina a partir da identificação e tratamento de doenças, por exemplo.

"A revolução biológica é um caminho de novas profissões e, no futuro, pode ser até mais importante que a revolução da informação. Porque a revolução da informação está acontecendo, e a revolução biológica ainda leva tempo, é coisa para daqui 10, 20 anos", diz.

Além disso, afirma ela, o profissional do amanhã não pode tapar os olhos para "grandes dramas" da humanidade como mudança climática e crise sanitária. "Quem não se conectar com as necessidades do mundo ficará à margem do mercado."

ONDE ESTUDAR

Curso: MBA em cybersecurity

Instituição: Fiap

Duração: 12 meses

Preço: R$ 33.250 (ou 36x de R$ 1.148 até 5/2), presencial; e R$ 27.260 (ou 36x de R$ 941 ate 5/2), online

Modalidade: presencial e online

Início: março de 2022

Curso: segurança da informação e resiliência digital

Instituição: Mackenzie - Higienópolis

Duração: 18 meses

Preço: 24x de R$ 1.276 (valor das 12 parcelas finais sujeito a reajuste)

Modalidade: presencial

Início: fevereiro de 2022

Curso: cybersecurity

Instituição: PUC-PR

Duração: 24 meses

Preço: 25x de R$ 489

Modalidade: presencial

Início: maio de 2022

Curso: engenharia de software

Instituição: PUC-SP

Duração: 18 meses

Preço: R$ 21.240

Modalidade: online

Início: março de 2022

Curso: MBA em engenharia de software

Instituição: Fiap

Duração: 12 meses

Preço: R$ 33.250 (ou 36x de R$ 1.148 até 5/2), presencial e live; e R$ 27.260 (ou 36x de R$ 941 ate 5/2), online

Modalidade: presencial, live e online

Início: março de 2022

Curso: MBA em artificial intelligence & machine learning

Instituição: Fiap

Duração: 12 meses

Preço: R$ 33.250 (ou 36x de R$ 1.148 até 5/2)

Modalidade: presencial e live

Início: março de 2021

Curso: inteligência artificial aplicada

Instituição: PUC-PR

Duração: 25 meses

Preço: 24x de R$ 605

Modalidade: presencial

Início: maio de 2022

Curso: MBA em gestão estratégica de pessoas: desenvolvimento humano de gestores

Instituição: FGV

Duração: 14 a 16 meses

Preço: R$ 43.592,03, presencial; e R$ 36.400, live

Modalidade: presencial e live

Início: abril de 2022

Curso: marketing e design digital

Instituição: ESPM - Rio de Janeiro

Duração: 3 semestres

Preço: 35x de R$ 784,91 + R$ 824,23 (matrícula: R$ 1.182)

Modalidade: presencial

Início: abril de 2022

Curso: MBA em health tech

Instituição: Fiap

Duração: 12 meses

Preço: R$ 33.250 (ou 36x de R$ 1.148 até 5/2)

Modalidade: live

Início: março de 2022