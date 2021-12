Portugal conquista cinco novas estrelas Michelin

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Portugal tem cinco novos restaurantes com uma estrela Michelin. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (14), na cerimônia de lançamento da edição de 2022 da versão ibérica do famoso guia gastronômico.

Entre as novidades na lista de estrelados, apenas um fica em Lisboa: o Cura, comandado pelo chef Pedro Pena Bastos, no hotel Ritz Four Seasons.

Principal destino turistico de Portugal, a região do Algarve tem dois novos restaurantes estrelados: o A Ver Tavira, do chef Luís Brito, e o Al Sud, comandado por Louis Anjos.

No Porto, o novo representante na lista é o Vila Foz, do chef Arnaldo Azevedo. Em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, o restaurante Esporão, sob a batuta de Carlos Teixeira, também conquistou a primeira estrela.

O Esporão também faturou a a chamada estrela verde da Michelin, um de selo de práticas sustentáveis introduzido pelo guia na edição do ano anterior. Somente mais um outro restaurante português recebeu o prêmio ecológico: o Il Gallo d'Oro, no Funchal, capital da Madeira.

Com a atualização da lista do guia Michelin, Portugal passa agora a ter 26 restaurantes com uma estrela e sete com duas estrelas.

Embora nenhum restaurante luso tenha perdido estrelas nesta edição, o país ainda não tem nenhuma casa com três estrelas, a distinção máxima do prêmio.

Entre os restaurantes que renovaram as estrelas, há dois com sommeliers brasileiros.

Comandado pelo chef Eneko Atxa, o restaurante Enecko (uma estrela), em Lisboa, tem o especialista em vinhos Diego Apolinário.

Também na capital portuguesa, o Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, tem o carioca Pedro Henrique Ramos como head sommelier.

A lista de restaurantes estrelados em Portugal:

Duas estrelas:

Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, chef Rui Paula

The Yeatman, Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa

Alma, Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa

Belcanto, Lisboa, chef José Avillez

Ocean, Alporchinhos, chef Hans Neuner

Vila Joya, Albufeira, chef Dieter Koschina

Il Gallo d"Oro, Funchal, chef Benoît Sinthon

Uma estrela:

Al Sud, Lagos, chef Louis Anjos

A Ver Tavira, Tavira, chef Luís Brito

Cura, Lisboa, chef Pedro Pena Bastos

Vila Foz, Porto, chef Arnaldo Azevedo

Esporão, Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira

100 Maneiras, Lisboa, chef Ljubmir Stanisic

A Cozinha, Guimarães, chef António Loureiro

Antiqvvm, Porto, chef Vítor Matos

Bon Bon, Carvoeiro, chef José Lopes

Eleven, Lisboa, chef Joachim Koerper

Eneko, Lisboa, chef Eneko Atxa

Epur, Lisboa, chef Vincent Farges

Feitoria, Lisboa, chef João Rodrigues

Fifty Seconds, Lisboa, chef Martin Berasategui

Fortaleza do Guincho, Cascais, chef Gil Fernandes

G, Bragança. chefs Óscar e António Geadas

Gusto By Heinz Beck, Almancil, chef Heinz Beck

LAB by Sergi Arola, Sintra, chef Sergi Arola

Largo do Paço da Casa da Calçada, Amarante, chef Tiago Bonito

Loco, Lisboa, chef Alexandre Silva

Mesa de Lemos, Viseu, chef Diogo Rocha

Midori, Sintra, chef Pedro Almeida

Pedro Lemos, Porto, chef Pedro Lemos

Vista (Bela Vista Hotel & Spa), Portimão, chef João Oliveira

Vistas, Sesmarias, chef Rui Silvestre

William, Funchal, chef Luís Pestana