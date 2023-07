Porto de Santos é fechado devido a fortes rajadas de vento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os fortes ventos provocados pelo ciclone extratropical que atinge a região Sul do país levaram ao fechamento temporário do Porto de Santos, no litoral de SP.

As saídas e entradas de navios no cais foram suspensas por volta das 9h desta quinta-feira (13). O embarque e desembarque de mercadorias, porém, foi mantido.

Não há, ainda, previsão de retorno das atividades dos navios, segundo a assessoria de imprensa do Porto de Santos.

A travessia de balsas entre Santos e Guarujá também foi interrompida pelos fortes ventos, segundo reportagem da GloboNews. O transporte ficou parado por cerca de 1 hora na manhã desta quinta mas já voltou a o normal.

A velocidade do vento chegou a 89 km/h em Santos, às 3h30, segundo a TV.

O QUE É UM CICLONE EXTRATROPICAL?

Um ciclone é um sistema que tem baixa pressão atmosférica em seu centro, com os ventos soprando para dentro. No Hemisfério Sul, o vento gira no sentido horário.

Um ciclone extratropical é encontrado nas médias e altas latitudes e está associado a frentes frias. Sua formação é comum no Oceano Atlântico, principalmente perto do polo sul. O formato em espiral, em que o centro tem baixa temperatura, favorece a formação de chuvas e ventos fortes.

Quanto mais perto da costa um ciclone é formado, mais os efeitos são sentidos pelas pessoas no continente. Os ciclones extratropicais que afetam o Brasil se formam principalmente na região entre o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai.