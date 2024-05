Porto Alegre tem o 2º maio mais chuvoso em 108 anos, diz Inmet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual mês de maio é o segundo mais chuvoso da história de Porto Alegre, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão do governo federal.

Até às 9h desta segunda-feira (13) foram registrados 341,7 mm de precipitação na capital do no Rio Grande do Sul este mês. Com isso, fica atrás apenas de maio de 1941, quando foram contabilizados 405,5 mm de precipitação na cidade.

O terceiro mês de maio mais chuvoso em Porto Alegre aconteceu em 1942, com 294,7 mm de chuva. As medições na cidade começaram a ser feitas em 1916, segundo o Inmet.

Porto Alegre vive atualmente a pior enchente de sua história. Ruas e avenidas ficaram alagadas, e o aeroporto Salgado Filho está fechado devido ao acúmulo de água na pista e em áreas internas.

A Defesa Civil alertou na manhã deste domingo (12) que o nível do lago Guaíba, que inundou Porto Alegre, pode voltar a ultrapassar os cinco metros. O quadro é registrado em razão das fortes chuvas e da vazão da água de rios de outras regiões do estado.

Quando o lago atinge 2,5 metros, é emitido um alerta. Quando chega a três metros, é registrada inundação.

As chuvas recomeçaram no domingo no estado, e devem continuar até terça-feira (14), de acordo com o Climatempo.

"Alertamos para ventos fortes principalmente na parte leste do estado. Podemos ter movimentos de massa especialmente nas áreas mais elevadas", alertou a meteorologista Cátia Valente, através das redes sociais da Defesa Civil do estado.

O Rio Grande do Sul começa a sentir uma acentuada queda da temperatura a partir da segunda-feira (13), com o avanço de uma massa de ar frio de origem polar. As temperaturas mínimas ficarão entre 10ºC e 16ºC.

No mesmo dia, os ventos úmidos do oceano favorecem chuvas moderadas a fortes no norte, serra e leste gaúcho. Um alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para potencial perigo devido às chuvas intensas termina na noite da segunda-feira (13).