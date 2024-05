Porto Alegre ergue barricada para conter novo avanço do Guaíba

Ainda nesta segunda, o prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou que está sob análise a abertura de uma pista para criação do segundo corredor humanitário em Porto Alegre, por causa do alto volume de tráfego no primeiro corredor, inaugurado na última sexta (10) após a demolição da passarela de concreto que conectava o centro à rodoviária.

O muro de 1,8 metro de altura, montado na avenida Presidente João Goulart, foi instalado para conter a nova elevação do nível do lago Guaíba, que pode chegar a 5,5 metros nesta terça-feira (14). Às 15h15 desta segunda, o nível chegou a 5,01 metros.

