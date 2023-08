Porteiro é vítima de latrocínio na cracolândia em dia marcado por tensão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 54 anos morreu vítima de latrocínio no largo General Osório, na região da cracolândia, no centro de São Paulo, no início da noite desta terça (15).

A morte ocorreu em dia marcado por forte tensão na região, com confusão entre lojistas e dependentes químicos na parte da tarde. À noite, equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) dispersaram os usuários que estavam na esquina da rua dos Gusmões com a avenida Rio Branco, em Santa Ifigênia, com bombas e tiros de bala de borracha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como João da Silva Sousa. Ninguém havia sido preso pelo crime até a publicação deste texto.

Guardas-civis metropolitanos contaram que, por volta das 18h30, foram até o largo General Osório para auxiliar uma vítima de roubo que teria sido ferida por arma branca.

Os agentes encontraram o homem no chão e a socorreram até o pronto-socorro da Santa Casa, na Vila Buarque, também no centro, onde ele morreu de três horas depois.

Segundo informações do BO, Sousa trabalhava como porteiro e morava em um edifício no próprio largo General Osório e teria sido abordado no momento em que seguia para o trabalho.

Testemunhas relataram aos guardas, conforme registrado no boletim de ocorrência, que o homem foi atacado por um ladrão que aparentava ser morador de rua e usuário de drogas.

A intenção do bandido seria tomar a mochila da vítima, que resistiu. O criminoso então teria golpeado Sousa com uma arma branca na lateral esquerda do tórax. A arma não foi encontrada.

A mochila foi levada, e a carteira e o celular do porteiro ficaram no local.