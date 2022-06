Porsche capota perto do Jaburu, deixa morto e feridos; Bolsonaro vai ao local

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um acidente grave com um porsche, na manhã deste domingo (26), ocorrido na pista que dá acesso ao Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, deixou um morto e dois feridos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no local por volta das 10h.

Pela mesma via também é possível chegar ao Palácio da Alvorada, onde mora o presidente. No local, Bolsonaro disse não conhecer as vítimas e prestou condolências a familiares que acompanhavam.

Uma das vítimas seria um policial, e um familiar mostrou uma foto dela com Bolsonaro. O presidente ficou cerca de meia hora no local e depois retornou à residência oficial.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal não tinha, até o fim desta manhã, informações sobre a dinâmica do acidente. A corporação foi acionada às 6h44 para atender a ocorrência com um porsche 911 Carreira, de cor cinza. O carro estava capotado, tendo atingido um poste de luz e a cerca de metal paralela à via.

Uma pessoa identificada como R. E.S., 37, foi encontrada sem vida no local, com múltiplas fraturas. Os bombeiros informaram que essa pessoa seria provavelmente o condutor do veículo.

Outras duas vítimas estão em estado grave, segundo os bombeiros. Uma delas é um pedestre que foi atropelado. Identificado como J., 34, ele foi levado ao Hospital de Base de Brasília apresentando esmagamento de fêmur e possível fratura na bacia.

Uma mulher, identificada como G.M.A.F., 22, foi encontrada inconsciente, com sinais vitais instáveis e ferimentos na perna e na cabeça. Ela era passageira do carro e foi encontrada próxima do veículo. Também foi levada ao Hospital de Base, em estado grave.