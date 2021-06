Por vacina contra Covid-19, profissionais da limpeza urbana fazem greve em SP

Além disso, afirma que a Secretaria Estadual da Saúde tem o compromisso de imunizar o maior número possível de pessoas, de acordo com estas diretrizes e sempre comunicando com transparência o cronograma a ser iniciado.

O governo tucano ressalta ainda que o PEI (Programa Estadual de Imunização) segue as diretrizes do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde, para a definição dos públicos-alvo a serem imunizados.

Já o governo estadual afirma que mantém constante diálogo com todos os representantes de associações, inclusive com o Siemaco-SP e STERIIISP, por meio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que tem como foco vacinar toda a população, priorizando os setores mais vulneráveis. Nesse sentido, desde março deste ano, foram imunizados todos os coletores e profissionais que trabalham com RSS (Resíduos de Saúde) na capital. Além disso, disse que segue dialogando com o Siemaco e o governo estadual para ampliar a vacinação entre estes profissionais.

"Uma demonstração de descaso total com esses trabalhadores e trabalhadoras que tanto fazem pela nossa cidade e pelos paulistanos", disseram em conjunto os sindicatos, em nota. "Buscarmos um justo direito aos trabalhadores e às trabalhadoras da limpeza urbana para que possam continuar exercendo suas atividades com segurança", acrescentaram.

