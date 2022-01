Por obra de saneamento, 800 famílias devem ser removidas do Jacarezinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 800 famílias, que vivem na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, devem ser removidas de suas casas no segundo semestre deste ano. Os moradores terão que sair por causa de obras de saneamento em andamento nos rios Jacaré e Salgado que delimitam a região. As informações são da Agência Brasil.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro, responsável pelo projeto, informou que o número de famílias que vivem em áreas de risco e deverão ser removidas é uma estimativa inicial e que as dimensões da faixa marginal de proteção vão variar. "Boa parte dos pontos invadidos estão a 2,5 metros da margem".

O órgão informou ainda que, nos próximos dias, técnicos do Estado vão visitar visitar cada imóvel para traçar o perfil socioeconômico dos moradores. O melhor modelo para indenizar as famílias, seja por reassentamento ou indenizações pelas benfeitorias, ainda será discutido com a comunidade, declarou o Inea.

Na segunda-feira (24), o instituto iniciou intervenções de limpeza e de desassoreamento, com retirada de entulhos e materiais que obstruem o escoamento natural dos dois rios. As obras fazem parte do Programa Cidade Integrada que o governo do Estado desenvolve no Jacarezinho e na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade.

Nos dois primeiros dias de limpeza e desassoreamento dos rios, a Secretaria de Estado do Ambiente e o Inea divulgam ter retirado 150 toneladas de resíduos. Para a empreita, com projeção de término em até 32 meses, estão projetados gastos de R$ 147 milhões.

O secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, disse que o Programa Cidade Integrada foi planejado para garantir qualidade de vida e segurança ambiental para a população. “A Secretaria do Ambiente e o Inea vão atuar para que os moradores não sofram mais com o impacto das chuvas na região”, afirmou.

Além das obras do Cidade Integrada, continuam as ações de ocupação de território para combate ao tráfico de drogas no Jacarezinho, que também fazem parte do programa.

Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, as ações operacionais conjuntas das polícias Militar e Civil no Jacarezinho e na Muzema, iniciadas há uma semana, "consolidaram a retomada de território nas duas comunidades e representam o primeiro passo para implantação do programa, além de garantir o direito de ir e vir de cerca de 50 mil moradores".

"A ação das polícias possibilitou as primeiras intervenções urbanas pelos setores da administração para viabilizar o Programa Cidade Integrada, cujo objetivo é levar desenvolvimento econômico e social às localidades", disse Castro.