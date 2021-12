Por chuvas, governo reconhece emergência em 48 cidades da BA e MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo federal reconheceu situação de emergência em 17 municípios da Bahia e 31 de Minas Gerais por causa das fortes chuvas provocadas por um ciclone extratropical nesta semana. Pelo menos 12 cidades baianas ficaram "ilhadas", sem acesso a socorro por terra, até ontem, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A previsão é de que as tempestades continuem neste final de semana. As chuvas já deixaram milhares de pessoas sem acesso a água potável e desabrigadas. Em postagem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu ajuda à região, com auxílio das Forças Armadas.

"A Defesa Civil Nacional já designou técnicos para agilizarem os processos de reconhecimento federal de situação de emergência e de solicitação de recursos para restabelecimento, assistência humanitária e reconstrução de áreas atingidas", diz o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Pela lei, situação de emergência é uma "situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido". Está um estágio abaixo do estado de calamidade.

Segundo relatos, moradores tiveram suas casas inundadas e estão ilhados em muitas cidades. Prado, a 660km de Salvador, disponibilizou diversos pontos de coleta. No próprio município, os itens podem ser entregues na Escola Municipal Jacy Có (Bairro São Sebastião).

Bolsonaro ofereceu ajuda

Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro também ofereceu ajuda aos municípios da região. Ele designou as Forças Armadas para auxiliarem os poderes estaduais e municipais no amparo à população e liberou o saque do FGTS para moradores da região.

Segundo Bolsonaro, têm direito ao saque trabalhadores com "residência na área comprovadamente atingida pelo desastre natural". O valor da retirada é de até R$ 6.220 por pessoa.

"Há dois dias, depois de uma catástrofe se abater no Sul da Bahia e ao norte de MG, envolvendo 48 municípios, a primeira força a chegar ao local foi a nossa em um trabalho de reconhecimento. Estamos prontos não interessa o dia da semana ou o período do ano", declarou o presidente na manhã de hoje, na formatura de aspirantes da Marinha, no Rio de Janeiro.