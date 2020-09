População de SP será uma das primeiras do mundo a ser vacinada contra a Covid-19, diz Doria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os profissionais de saúde do estado de São Paulo começarão a ser vacinados contra a Covid-19 em 15 de dezembro. De acordo com o governador, João Doria, o estado será um dos primeiros locais do mundo a ter vacinação contra a doença.

Em entrevista coletiva nesta quarta (30), o governador assinou o contrato de fornecimento de 40 milhões de doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em conjunto com o Insituto Butantã. O lote chegará à São Paulo em dezembro.

Até fevereiro, mais 14 milhões de doses chegarão ao estado, totalizando, 60 milhões de doses -outras 6 milhões de doses chegam ao estado já em outubro. O material ficará armazenado até que o ensaio clínico de fase 3 seja concluído no dia 15 de outubro e as autoridades sanitárias do Brasil autorizem a vacinação.