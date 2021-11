Polvos, camarões e caranguejos são capazes de sentir dor, diz estudo

Ele acrescenta que no Reino Unido as proteções para estes animais já existiam na ciência, mas que eles "não receberam nenhuma proteção fora da ciência até agora", conforme ele explicou no comunicado à imprensa. "Uma forma de o Reino Unido liderar no bem-estar animal é protegendo esses animais invertebrados que os humanos frequentemente desconsideram completamente", completou.

Apesar de ainda não ter sido aprovado, o projeto emitirá relatórios sobre como as decisões do governo levam em consideração o bem-estar dos animais sencientes. A ação faz parte de um plano governamental que quer tornar mais amplo o bem-estar animal.

Com a conclusão do estudo, foi determinado que cefalópodes (polvos e lulas) e decápodes (caranguejos e lagostas) são seres sencientes. Foi criado então, um projeto de lei que visa estabelecer um Comitê de Senciência Animal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.