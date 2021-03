Política é do governo Bolsonaro, não do ministro da Saúde, diz Marcelo Queiroga

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o general Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga disse nesta terça-feira (16) que a definição da política "é do governo de Jair Bolsonaro", e cabe à pasta executar as ações.

"O governo está trabalhando, as políticas públicas estão sendo colocadas em prática. Pazuello já anunciou todo o cronograma da vacinação em entrevista ontem [segunda, 15]. A política é do governo Bolsonaro, não é do ministro da saúde. A saúde executa a política do governo", disse, ao ser questionado sobre mudanças em relação à vacinação.

Queiroga respondeu aos jornalistas ao chegar para reunião com Pazuello na sede do ministério.

Questionado, ele evitou comentar a gestão do antecessor e disse que a sua gestão será de "continuidade".

"Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente para dar continuidade a esse trabalho e vencer essa crise na saúde pública brasileira, que não é só na saúde brasileira, é mundial", disse.