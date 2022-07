Polícias militar e civil fazem operação no Complexo do Alemão, no Rio

A polícia militar informou que criminosos "atacaram intensamente" uma base da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) localizada na Fazendinha, com o objetivo de impedir a circulação das polícias no morro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares e civis, do Bope e do Core, fazem uma operação conjunta no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (21).

