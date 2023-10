Polícias do Rio fazem segundo dia de operação em bairros ligados ao Comando Vermelho

Nesta segunda (9), a primeira fase da operação se concentrou nos bairros Cidade de Deus, Vila Cruzeiro e Maré e terminou com nove mandados de prisão cumpridos, entre eles o de um policial militar suspeito de fazer a escolta de um caminhão de 151 quilos de cocaína. A droga pertenceria a Wilton Quintanilha, o Abelha, um dos chefes do Comando Vermelho.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizam nesta terça-feira (10), no segundo dia consecutivo, uma operação em comunidades ligadas ao Comando Vermelho. Segundo o governo do Rio, mil agentes estão em oito comunidades no Complexo da Maré e na Cidade de Deus.

