Policial xinga e agride homem negro com soco na boca em SP

"O agente já está afastado do serviço operacional e assim permanecerá enquanto durar a apuração dos fatos. A Secretaria da Segurança Pública não compactua com desvios de conduta de qualquer natureza, defende a apuração rigorosa dos fatos e reforça que tais atitudes não refletem os valores e práticas difundidas pela Polícia Militar", diz a nota.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as circunstâncias da ocorrência são investigadas pelo 1º DP de Caieiras, além de um IPM (Inquérito Policial Militar) com acompanhamento da Corregedoria da PM.

"O vídeo mostra que os rapazes foram hostilizados com uma conotação de injúria racial, por isso a indignação deles com a forma da abordagem. Eles foram hostilizados e questionaram o motivo. Nada ensejou a agressão daquele policial. A atitude está completamente fora dos protocolos da polícia", disse Lopes.

As imagens mostram o homem discutindo com os policiais após as ofensas. Em seguida, um dos agentes dá um soco em seu rosto.

O ouvidor Elizeu Soares Lopes disse à reportagem que os policiais estão sendo investigados, mas afirmou que as imagens são claras em mostrar uma conduta policial irregular, com agressão indevida, abuso de poder e injúria racial.

