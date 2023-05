Policial suspeito de matar quatro colegas no CE tem prisão preventiva decretada

Três policiais foram mortos a tiros enquanto dormiam. Um quarto policial que estava de plantão também foi morto. A intenção do policial, segundo a PM, era matar os colegas asfixiados com gás, mas declinou na ideia e disparou contra os agentes após ser flagrado por uma das vítimas no primeiro andar do prédio.

O juiz Erick José Pinheiro Pimenta destacou que "a gravidade em concreto do fato mostra-se evidenciada por dois motivos: 1) por se tratar de servidor público da área de segurança, a quem era conferida a função legal de proteger a sociedade; 2) as vítimas eram colegas de trabalho e que alguns foram mortos enquanto descansavam.

