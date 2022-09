Policial militar é assassinado com tiro no peito quando estava em bar no MA

O sargento Antônio José Nascimento Pereira, 46, foi baleado após levantar da mesa onde estava com a mulher para pegar uma cerveja. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. Ninguém foi preso.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi assassinado na noite do sábado (10) ao ser atingido por um tiro no peito quando estava em um bar no seu horário de folga na cidade de Altamira do Maranhão, a 336 km de São Luís, capital do Maranhão.

