Policial militar agride mulher em Curitiba durante abordagem

As agressões, de acordo com a peça do Ministério Público, ocorreram quando a comerciante tentou impedir que os policiais abordassem um cliente em seu bar, que estava aberto em desrespeito às regras da pandemia.

A Folha procurou a secretaria de Segurança do Paraná para questionar a respeito da agressão e possível investigação do policial, mas ainda não obteve resposta.

Em publicação na manhã deste sábado (23), a vítima aparece deitada na cama, com a legenda: "A Ste está em casa, está bem dentro do possivel. Ela conseguiu desligar agora então dormiu, mas está bem machucada e fragilizada. Obrigada pela preocupação de todos".

