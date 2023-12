Policial e três suspeitos morrem em operação na zona norte do Rio

Com o caso desta quarta-feira, a região metropolitana do Rio de Janeiro soma 135 agentes de segurança baleados em 2023, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Desse total, 60 morreram e 75 ficaram feridos, aponta o levantamento.

Um segundo agente foi atingido na cabeça e transferido para a mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Na rede social X, antigo Twitter, a Polícia Militar lamentou a morte do policial, identificado como sargento Leonardo Maciel da Rocha. Ele era lotado no 3° BPM (Méier), que dava apoio à ação.

