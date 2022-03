Policial civil morre em frente a delegacia em Guarujá após briga com PMs

"As armas dos policiais envolvidos na ocorrência foram apreendidas e encaminhadas à perícia. A Polícia Militar também investiga os fatos por meio do Inquérito Policial Militar", disse a pasta.

Dias depois da morte do amigo do filho, Brazolin apresentou uma queixa de ameaça. Ele também procurou a Ouvidoria da Polícia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial civil Eduardo Antonio Brazolin, 64, foi morto em frente da Delegacia Sede de Guarujá, na Baixada Santista, no litoral paulista, na madrugada da última segunda-feira (28). O crime ocorreu após uma briga com policiais militares.

