Policial civil é preso sob suspeita de matar homem em igreja de SP

Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. A Secretaria de Segurança Pública afirma que todas as circunstâncias estão sendo apuradas.

A identidade do policial e do rapaz morto não foram divulgadas, mas os Narcóticos Anônimos confirmaram que ambos eram frequentadores das reuniões do grupo, o policial há dez anos e o rapaz atingido pelos disparos há, aproximadamente, 45 dias.

Após a prisão, o homem foi conduzido, junto com a arma do crime, à Corregedoria da Polícia Civil pela GCM.

O homem atingido pelos disparos estava em uma sessão dos Narcóticos Anônimos que acontecia em um salão dentro da paróquia. O policial teria entrado e disparado contra a vítima, que ainda tentou sair do local, mas acabou caindo junto a uma árvore que fica na área externa da igreja. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (28) por suspeita de matar um homem a tiros dentro da igreja do Calvário, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

