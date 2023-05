Policiais se confundem e atiram em carro de idosa após perseguição no AM

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para confirmar a perseguição e saber se os tiros haviam atingido a idosa ou seu veículo. Contudo, não houve retorno até a publicação deste texto, que será atualizado se houver manifestação.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais civis perseguiram e atiraram no carro de uma idosa após se confundirem durante o monitoramento de um veículo com placa clonada. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (23), em Manaus.

