Policiais em serviço são vítimas de tentativa de assalto em SP; suspeito é morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis em uma viatura descaracterizada disseram ter sido vítimas de uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo na noite desta sexta-feira (28). De acordo com a polícia, após troca de tiros, um dos suspeitos foi morto e, outro, internado após ser baleado. Duas pessoas acabaram presas.

De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), no momento da ação, uma equipe da 5ª Delegacia Patrimônio estava na rua Jaraqui, Jardim Vista Alegre, investigando justamente a quadrilha que tentou assaltar os policiais.

A polícia disse que a rua estreia, sem saída e com pouca iluminação, tinha "condições perfeitas" para sequestros, com a realização de transferências de dinheiro via Pix.

Segundo a ocorrência, policiais civis se dividiram nas proximidades do local para monitorar um possível ataque. Quando realizavam o retorno pela rua Jaraqui, surgiu um automóvel prata no sentido contrário.

Dois homens desceram do carro e anunciaram o assalto. Outros dois suspeitos, que vinham a pé, tentaram bloquear a passagem da viatura descaracterizada.

Em nota, a polícia disse que os agentes se identificaram e ordenaram que os suspeitos largassem suas armas, quando houve troca de tiros.

Os homens que estavam a pé acabaram presos. Os que estavam no veículo tentaram fugir, mas foram interceptados por outra viatura, Nesse momento, um dos suspeitos desceu do carro com um revólver calibre 22 e disparou. Na troca de tiros, acabou morto.

O condutor do carro acelerou o veículo, mas bateu em um caminhão estacionado. De dentro do carro fez disparos com um revólver calibre 38 e foi baleado. De acordo com o Deic, ele foi socorrido ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui, também na zona norte. Seu estado de saúde não foi informado.

Um outro revólver calibre 38 foi encontrado nas nas proximidades.

Os dois homens baleados eram procurados pela Justiça, segundo a polícia. Os nomes dos quatro não foram informados.

Vídeo de câmera de segurança divulgado pelo Deic registrou o sequestro de uma pessoa na rua Jaraqui, no dia 8 de fevereiro. Conforme a gravação, a vítima estava no interior de um carro, estacionado, quando uma pessoa armada apareceu na calçada do outro lado, atravessou a via e encostou no vidro do passageiro.

A polícia não informou se a vítima sofreu ferimentos e quanto tempo ficou sequestrada, mas disse que os suspeitos do crime são os mesmos que tentaram atacar os agentes nesta sexta.