Policiais acusados de matar Genivaldo de Jesus asfixiado são presos em Sergipe

A Polícia Federal concluiu que a vítima ficou 11 minutos e 27 segundos no porta-malas do carro em contato com gases tóxicos.

A prisão preventiva foi decretada nesta quinta (13) pela 7ª Vara Federal de Sergipe a pedido do MPF (Ministério Público Federal) "para garantir a ordem pública e instrução do processo". Os mandados foram cumpridos na manhã desta sexta pela PF (Polícia Federal).

O advogado Glover Castro, que defende os três servidores, afirmou à reportagem que teve acesso à decisão na tarde desta sexta e que entrará na Justiça "com as medidas necessárias para combater a decisão".

