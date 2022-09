Polícia usa bombas de som em operação na cracolândia que busca 'disciplina' do PCC

"Disciplina" se refere a integrantes do PCC que têm como finalidade fiscalizar e impor as regras da facção criminosa.

A vítima está internada na ala de ortopedia, por apresentar fratura no braço esquerdo e na cabeça. O homem, que é usuário de drogas, foi agredido na Helvétia e teve roubada a quantia de R$ 80 por um homem apontado como "disciplina" no fluxo.

A ação ocorre um dia depois de policiais do 77º DP (Santa Cecília) encontrarem na Santa Casa de Misericórdia, também da região central, um homem que teria sido vítima de tortura no "fluxo" (concentração de usuários de drogas).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil efetua na tarde desta quinta-feira (1°) uma operação na cracolândia da rua Helvétia, em Campos Elíseos, centro de São Paulo. Dez pessoas são procuradas, entre as quais um homem apontado pela corporação como "disciplina" do PCC (Primeiro Comando da Capital).

