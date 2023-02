'Polícia será extremamente rigorosa', diz Castro sobre assédio a mulheres no Carnaval do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que este Carnaval será o mais seguro da história do Rio de Janeiro. Ele e o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciaram nesta terça-feira (14) o plano operacional para os dias de folia na cidade. O cuidado com as mulheres foi um dos destaques no planejamento da segurança.

A campanha "Ouviu um não? Respeite a decisão" surge após um caso de estupro durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí no ano passado. Na ocasião, uma mulher de 25 anos disse à polícia que um homem a puxou para o local do recuo da bateria das agremiações e abusou sexualmente dela.

"A minha orientação é para que as polícias sejam rigorosas. Homens, sejam respeitosos, porque não teremos leniência para quem passar da conta. Esse é um recado claro. Sabemos que, no Carnaval, isso se potencializa muito. Que as mulheres possam ter um Carnaval de paz", disse o governador.

Governantes seguram camiseta da campanha 'Ouviu um não? Respeite a decisão', lançada para a prevenção de crimes contra as mulheres no Carnaval do RJ Neste ano, mulheres vítimas de violência terão atendimento especializado para denúncias no sambódromo. O Posto de Atendimento do Juizado Especial dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça terá uma juíza como responsável e será instalado no setor 11 da Sapucaí.

"Não mediremos esforços para ser um Carnaval seguro, o mais seguro da história", afirmou Castro.

Pela primeira vez, o esquema de segurança contará com pontos de bloqueio para revista utilizando detectores de metal nas vias de acesso ao Sambódromo e com torres de observação na avenida Presidente Vargas, próximos à Marquês de Sapucaí.

Outra novidade é o monitoramento com a transmissão de imagens feitas de helicópteros, drones e câmeras portáteis, em tempo real, para o Centro Integrado de Comando e Controle.

O efetivo da Polícia Militar será de 15 mil agentes em todo o estado nos seis dias de folia. "No sambódromo teremos 54 viaturas, dez pontos de revista e seis torres de monitoramento", disse o secretário da corporação, coronel Luiz Henrique Pires.

A Polícia Civil, por sua vez, terá 3.000 agentes e atuará em parceria com a PM.

"Reforçamos as delegacias do Centro e da Zona Sul. Vamos criar mais uma central de flagrante, a 14ª DP (Leblon), além da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), para turistas e estrangeiros. No Sambódromo vamos ter atendimento específico para as mulheres e crianças", disse o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque.

Só para a folia de rua a Riotur espera 5 milhões de pessoas. Já para os desfiles das escolas de samba são estimadas 120 mil por noite na Sapucaí, entre público, credenciados e integrantes das agremiações.

"Todos os ingressos já foram vendidos. Isso é uma síntese do Carnaval que estávamos preparando", disse o presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Jorge Perlingeiro.

Para os dias de desfiles, há possibilidade de chuva, segundo a previsão do tempo. O presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, afirmou que foi criado um plano de contingência para caso chova e a Sapucaí fique alagada durante os desfiles. Com os temporais da última semana, as pistas encheram de água.

"Teremos quatro caminhões equipados para ajudar no escoamento da água e na limpeza (remoção de lixo e desobstrução dos bueiros)", disse.

Os bloqueios no trânsito para os desfiles no sambódromo começarão às 17h de quinta (16), para o deslocamento de carros alegóricos, programado para meia-noite. Haverá um esquema especial de pontos de táxi na rua Estácio de Sá, nos dias de desfiles.

A Supervia vai funcionar 24 horas por dia, das 4h de sexta (17) até 19h da terça-feira de Carnaval (21). O metrô também vai operar 24 horas sem interrupção a partir da meia-noite desta sexta-feira até a terça-feira.

Já a partir de sábado (18), a linha 2 do metrô vai operar entre Pavuna/General Osório sem necessidade de transferência no Estácio. As linhas 1 e 4 terão uma conexão direta Jardim Oceânico/ Uruguai.

No Sábado das Campeãs, dia 25, haverá um esquema especial das 5h até 23h de domingo (26).

A previsão é que 3,5 milhões de passageiros usem o sistema no Carnaval.

De acordo com a prefeitura, a festa deve gerar R$ 1 bilhão para a cidade. "Essa é uma atividade importante para a cidade, o impacto econômico do Carnaval é muito grande. Gera muito emprego, é isso que queremos. Fica aqui o nosso convite para vir", disse Paes.