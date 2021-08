Polícia Rodoviária faz a maior apreensão de cocaína do ano em rodovias paulistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar realizou, no sábado (7), duas apreensões de drogas no interior de São Paulo. Uma delas encontrou mais de meia tonelada de cocaína em Itatinga (226 km de SP) e a outra prendeu dois homens que transportavam mais de 2,7 toneladas de maconha na rodovia Marechal Rondon, área do município de Araçatuba (527 km de SP).

A quantidade de cocaína apreendida durante patrulhamento na praça do pedágio próximo ao km 28 da rodovia Presidente Castello Branco foi a maior do ano feita pelas equipes do policiamento rodoviário. O motorista acabou preso em flagrante pelos militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 5º Batalhão de Polícia Rodoviário.

O motorista da carreta, com placa de Rondônia, segundo a polícia, disse que saiu da cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e descarregou a carga de caroço de algodão em Agudos (313 km de SP), sendo que iria até a cidade de Embu das Artes (Grande SP) para novamente carregar o caminhão com maquinário agrícola e, posteriormente, retornaria para a região de Rondônia, onde reside.

Desconfiados, os policiais resolveram realizar vistoria no compartimento de carga e localizaram um assoalho falso entre os eixos do semirreboque contendo grande quantidade de cocaína. Ao todo, foram encontrados 510 tabletes, que somaram 550 quilos.

Na delegacia, o condutor, segundo a polícia, confessou que embora o caminhão não lhe pertença, foi colocado em seu nome para não chamar a atenção. Além do veículo e da droga, ainda foram apreendidos R$ 4.035 e dois celulares, que foram encaminhados para análise pericial.

O motorista foi conduzido à Delegacia Seccional de Botucatu, onde foi indiciado por tráfico. Ele foi encaminhado à Cadeia de Trânsito de Itatinga, onde permaneceu até audiência de custódia. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar e capturar outros envolvidos no esquema.

Ainda na tarde de sábado (7), a PM prendeu dois homens, de 30 e 51 anos, que foram surpreendidos ao transportarem mais de 2,7 toneladas de maconha. O flagrante aconteceu próximo ao km 527 da rodovia Marechal Rondon, na área do município de Araçatuba.

A ação foi realizada por uma equipe do TOR, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviário, que estava em patrulhamento quando recebeu informações da Polícia Federal de Uberaba, em Minas Gerais, que um veículo passaria pela região transportando drogas.

Os policiais abordaram vários veículos, mas desconfiaram da versão apresentada pelos ocupantes de um caminhão com placa do Mato Grosso do Sul, que carregava grande quantidade de mercadorias diversas, o que dificultava a vistoria.

Foi então solicitado apoio do Canil do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e o cão farejador Ragnar localizou 45 caixas de papelão contendo grande quantidade de tabletes de maconha que, após pesagem, somaram 2.717 quilos. A droga foi apreendida para perícia.

Um dos ocupantes do veículo tentou fugir a pé correndo, porém foi alcançado e detido. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Araçatuba onde foram indiciados e permaneceram à disposição do Poder Judiciário.