Polícia recupera cães roubados de petshop de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde desta quinta-feira (16) na altura do km 201 da rodovia Presidente Dutra, em Arujá (Grande SP), após roubar um carro de um petshop com dois cães dentro. A raça dos animais não foi informada.

O petshop fica no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e o roubo foi comunicado por volta das 17h30 quando algumas pessoas -não foi informado se são os donos dos cães ou do petshop- foram até uma base da PRF localizada em Guarulhos (Grande SP), na altura do km 209 da Dutra, para avisar do roubo.

Na fuga, o suspeito de roubar o veículo com os cães perdeu o controle da direção e acabou provocando um acidente. Motoristas que passavam pelo local avisaram a Polícia Rodoviária Federal, que acabaram prendendo o condutor do veículo. Segundo os agentes federais, o homem de 33 anos confessou que havia praticado o roubo e foi levado à delegacia de Arujá.

Os cães e o veículo foram devolvidos ao petshop.

Roubos No ano de 2015 a cidade de São Paulo sofreu uma onda de furtos, sequestros e roubos de cães de raça. Os crimes ocorriam quando os donos saíam para passear com os seus animais, sobretudo em bairros como Tatuapé e Mooca, na zona leste, Santana (zona norte) e Campo Belo (zona sul).

Recentemente, o aumento do número de roubo de cães no Reino Unido durante a pandemia levou as autoridades a endurecer a punição aos criminosos.