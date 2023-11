Polícia procura suspeito de atear fogo na ex-companheira e na filha dela em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil procura um homem de 50 anos suspeito de invadir e incendiar um apartamento onde vivia a ex-companheira de 31 anos e a filha dela, uma criança de cinco anos. Ambas tiveram queimaduras graves pelo corpo. O caso ocorreu na Brasilândia, zona norte de São Paulo, no final da tarde de quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas sofreram queimaduras de 2° e 3° grau. O autor do ataque teria despejado querosene no corpo da ex-companheira e ateado fogo na sequência.

Aos investigadores os PMs relataram que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica envolvendo incêndio criminoso por volta das 17h.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital da Vila Penteado. Devido à gravidade do estado de saúde da criança, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, na zona oeste.

O autor do ataque, que foi reconhecido por testemunhas, fugiu da cena do crime antes da chegada da PM.

Vizinhos disseram aos policiais que o casal havia se separado recentemente e que o homem não aceitava o término do relacionamento. Segundo os relatos, o homem ameaçava constantemente a mulher.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, incêndio e violência doméstica pela 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as investigações prosseguem para localizar o autor do crime e esclarecer os fatos.