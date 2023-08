Polícia prende suspeitos de integrar gangue das bicicletas e dos 'quebra-vidros' em SP

Na última terça (8) foi preso, também no centro, um homem africano suspeito de liderar a receptação de celulares roubados ou furtados na capital paulista. Foram encontrados 312 telefones celulares com o homem.

Não foi informado se eles apresentaram defesa e, de acordo com a pasta da segurança, as investigações continuam.

Já os alvos da "gangue dos quebra-vidros" são os carros. Ela aproveita os momentos em que veículos estão parados em engarrafamentos ou semáforos e utiliza pedras, pedaços de ferros ou outros materiais para quebrar os vidros dos veículos e roubar celulares e outros pertences. Um dos pontos em que atua é a Baixada do Glicério, também no centro.

Os presos têm idade entre 18 e 27 anos e foram detidos na rua Helena Zerrener. As prisões, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foram feitas por policiais civis do 1º Distrito Policial (Sé) que já investigavam essas práticas criminosas.

