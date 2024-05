Polícia prende suspeitos de furtar celulares em mercados e shoppings do DF

Também foram cumpridos cinco ordens de busca e apreensão. Além da polícia do DF, participaram da operação as polícias civis de São Paulo e Rio de Janeiro.

Polícia prendeu quatro pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Três suspeitos são peruanos e uma é brasileira. Três deles já têm antecedentes criminais, incluindo uma mulher que tem passagem por sequestro agravado no país de origem.

O quarto suspeito é um homem. Segundo a polícia, ele dirigia o carro para levar as comparsas até o local do crime e na fuga. Os celulares furtados eram vendidos na Bolívia, diz a investigação.

Maioria das vítimas deixava a bolsa com o celular dentro do carrinho de compras. No DF, entre os dias 27 e 28 de janeiro, foram registrados 13 furtos nas regiões administrativos do Lago Norte, Asa Norte, Guará e Águas Claras.

