Polícia prende suspeito de ter arremessado caçamba de lixo para impedir perseguição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ter arremessado uma caçamba de lixo contra policiais para impedir a perseguição de um homem que ignorou ordem de parada. A prisão ocorreu na noite de sábado (26), um dia depois da ocorrência na rua Brasil Cameron, no Jabaquara (zona sul).

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), agentes da Força Tática faziam patrulhamento na região e detiveram dois homens. Com um deles, havia uma porção de drogas. O segundo foi reconhecido como um dos moradores que jogaram a caçamba nos agentes da RPM (Radiopatrulha com apoio de Motocicletas).

Os dois homens foram levados para o 26º DP (Sacomã). Segundo a pasta, eles responderão pelos crimes de dano qualificado, resistência e porte de entorpecente.

A interceptação da perseguição foi registrada por câmeras de segurança da rua Brasil Cameron. Nas imagens, é possível ver um grupo de homens conversando na via. Quando eles avistam a aproximação de um motociclista, abrem espaço para a passagem do veículo.

Na sequência, os moradores bloqueiam a via com a caçamba, e um policial bate no objeto, caindo da moto. Ele não se feriu. Outro agente que vinha atrás também não consegue seguir.

A pé, o primeiro policial tenta alcançar os homens que jogaram a caçamba, mas eles fogem. De acordo com a Polícia Militar, o homem na moto desobedeceu o sinal de parada dos agentes, e por isso era perseguido. Ele ainda não foi localizado.

Em nota, a PM afirma que lamenta a atitude dos homens no vídeo. "[Eles] prestaram um desserviço à sociedade e colocaram em risco a vida do policial militar."