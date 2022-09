Polícia prende suspeito de matar vencedor da Mega-Sena, diz governador de SP

Alves Dias foi o ganhador do prêmio de R$ 47,1 milhões da Mega-Sena no dia 5 de setembro de 2020. Naquela ocasião, outra aposta também levou o mesmo valor.

Um dia após ter desaparecido, Jonas Lucas Alves Dias, 55, foi encontrado com sinais de espancamento na manhã de quarta-feira (14) na alça da rodovia dos Bandeirantes (SP-348), altura do Jardim São Pedro, em Hortolândia, a 115 km da capital paulista.

"A Polícia Civil esclareceu o crime do assassinato do ganhador da Mega-Sena, que aconteceu em Hortolândia, no dia 14/09. Um dos criminosos já está atrás das grades. Mais detalhes em breve", disse Garcia nesta tarde, sem dar o nome dos autores do crime. A polícia deve divulgar mais informações ainda neste sábado.

O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), em sua conta no Twitter neste sábado (17). Na postagem, ele afirma que as investigações levaram a uma conclusão sobre o crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.