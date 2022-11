Polícia prende suspeito de matar músico em praça de Taboão da Serra (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam nesta quarta-feira (17) o suspeito pela morte do artista de pagode Leandro da Silva Lauro, 36. Conforme relato das testemunhas que estavam com o músico, ele foi morto por urinar em um muro, atitude que teria irritado o autor dos disparos.

