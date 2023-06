Polícia prende suspeito de furtar 9 celulares na Parada LGBT+

Em abril, uma investigação da Polícia Civil mostrou que essas quadrilhas possuem até mesmo tabelas com valores a serem pagos a ladrões de celulares. A lista contempla, em sua maioria, telefones do modelo iPhone, da Apple.

Roubos e furtos de celulares estão entre as principais causas da insegurança na região central da maior cidade do país. Grupos especializados na receptação dos aparelhos atuam em locais próximos dos bairros onde os crimes ocorrem.

A ocorrência será registrada no 78° Distrito Policial, no bairro Jardins, para onde o suspeito foi levado pelos policiais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem portando nove telefones celulares foi detido por policiais militares neste domingo (11) nas proximidades da avenida Paulista, palco da Parada do Orgulho LGBTQIA+ realizada nesta tarde. A 27ª edição do evento levou milhares às ruas da região central da cidade de São Paulo.

