Polícia prende sequestrador de jovem mantida em cativeiro por três meses

A polícia identificou o local do cativeiro por meio do departamento de inteligência. A vítima retornou para casa após exames.

O sequestrador fez contato com a família da adolescente e exigiu certa quantia em dinheiro para que ela retornasse para casa, no início de setembro deste ano. O valor, não informado, não foi pago.

A vítima foi mantida por três meses em cativeiro em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Privada de água e comida, também teve seus cabelos cortados, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

