Polícia prende oito por tráfico de drogas na zona sul de SP

Além das substâncias, ainda foram apreendidos 33,86 quilos de insumos, 12 celulares e quatro veículos que eram utilizados para transportar entorpecentes, além de diversos papeis com anotações da contabilidade do crime.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 100 quilos de drogas entre maconha, cocaína, crack, k9 e skunk foram encontrados em uma residência no bairro Campo Grande, na zona sul da capital paulista, na manhã da última sexta-feira (15). A Polícia Civil apreendeu as drogas e oito pessoas foram presas no local.

