Polícia prende motorista que atropelou dois ciclistas na Castello Branco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu, neste sábado (05), um homem, de 37 anos, acusado de atropelar dois ciclistas na rodovia Castello Branco. As vítimas, uma de 34 anos e a outra de 59 anos, morreram.

O motorista fugiu do local após o crime. Policiais da cidade de Barueri (Grande SP), encontraram o suspeito de ser o autor do atropelamento no município de Embu das Artes, que também fica na região da Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), o motorista foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para realização de exame de dosagem alcoólica.

O veículo também foi apreendido para perícia, segundo a pasta. O caso foi registrado pela Delegacia de Barueri como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente e embriaguez ao volante.

O suspeito poderá responder por embriaguez ao volante com agravante de fugir do local do crime sem prestar socorro. A placa do veículo foi identificada pelo sistema de câmeras.

As duas vítimas pedalavam em grupo, junto com outros três ciclistas, na tarde de sábado, no sentido interior da rodovia Castello Branco, na região de Barueri.