Polícia prende homem em Santa Catarina após encontrar supermaconha em estufas

O investigado foi levado, inicialmente, para a DIC [Divisão de Investigação Criminal] de Itajaí. Depois, o homem foi encaminhado para o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. Ele não teve o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação que resultou na prisão em Itajaí teve início em fevereiro, após análise do "fluxo financeiro" do suspeito.

Um homem foi preso sob suspeita de cultivar e vender a supermaconha, termo usado popularmente para descrever a variedade skunk (ou skank). Por ser mais forte do que a maconha comum, ela costuma ter um valor mais elevado no mercado de entorpecentes.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu na sexta-feira (14) 60 pés da droga conhecida como supermaconha. As plantas estavam em estufas no município de Itajaí (a 102 km de Florianópolis).

