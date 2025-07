Polícia prende grupo sob suspeita de usar pequenos celulares para fraudar concurso público no PA

De acordo com o delegado Joubert da Silva, da Deof (Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes), no suposto esquema, professores resolviam as provas e repassavam os gabaritos por meio dos celulares aos candidatos.

De acordo com a investigação, um deles, ao perceber que policiais civis estavam disfarçados de fiscais, correu para o banheiro e jogou o aparelho no vaso sanitário.

