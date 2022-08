Polícia prende dupla suspeita de alugar carros e levá-los para a Bolívia

A dupla encarregada de levar o veículo ficava hospedada em hotéis de luxo, enquanto advogados regularizavam a entrada do veículo na Bolívia. No país vizinho, uma junta de profissionais era responsável por legalizar os carros.

Já com o veículo em posse do grupo, um motorista e um acompanhante seguiam até Corumbá (MS), cidade na fronteira entre os dois países.

Segundo as investigações, um dos núcleos da quadrilha, responsável por alugar os carros, recebia de R$ 4.000 a R$ 10 mil, dependendo do valor do carro. Os valores sobre os custos de cada veículo era parte de uma tabela elaborada pelos criminosos.

As investigações tiveram início depois de representantes das empresas procurarem a polícia. À reportagem, o delegado Francisco Solano de Santana, titular do 99° DP (Campo Grande, na zona sul da capital paulista), disse que cerca de 500 veículos foram alugados e não devolvidos, resultando em prejuízo milionário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.