Polícia prende duas pessoas sob suspeita de ajudarem 'serial killer do DF' a escapar

A polícia busca informações sobre a eventual participação da dupla nos crimes cometidos pelo foragido, incluindo a chacina de uma família em uma área rural de Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal no dia 9 deste mês.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu nesta quinta-feira (24) dois homens em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, no entorno de Brasília sob suspeita de que tenham ajudado Lázaro Barbosa de Sousa, 32, conhecido como "serial killer do DF" a se esconder das autoridades.

